В Петербурге три человека погибли в Hyundai, выехавшем на встречную полосу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Водитель и двое пассажиров Hyundai Solaris, выехавшем на полосу встречного движения, погибли на Таллинском шоссе в Петербурге, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 03.30 мск у дома 85 по Таллинскому шоссе в Красносельском районе Петербурга.

"Водитель Hyundai Solaris, мужчина на вид 30 лет, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota, под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель Hyundai и двое его пассажиров, мужчина и женщина на вид 30 лет, скончались на месте", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, водитель Toyota получил тяжелые травмы.