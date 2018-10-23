МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главу администрации поселка городского типа Токсово в Ленинградской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте регионального управления СК.

"По версии следствия, 21 октября (подозреваемый, — Прим. ред.) получил часть требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей, от общей суммы взятки в размере двух миллионов рублей", — указано в сообщении.

Как отмечается на сайте СК, взятка предлагалась чиновнику за подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также документов о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке.

По сообщениям ведомства, в результате осмотра были обнаружены денежные средства и документы, интересующие следствие. При этом у подозреваемого внезапно ухудшилось самочувствие, и он был госпитализирован с места происшествия.

Как сообщают местные СМИ, чиновник получил взятку от местного депутата в автомобиле. После передачи денег рядом появились полицейские, но подозреваемые намеревались скрыться. Во время погони преследуемые попытались избавиться от имевшихся у них денег, выбрасывая их в окна автомобиля. Однако подозреваемым скрыться не удалось.