В Петербурге девушка впала в кому после пробежки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка попала в Детскую городскую больницу №5 Петербурга имени Филатова после пробежки, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Во вторник сетевое издание "Невские новости" сообщило, что в понедельник днём медики скорой помощи забрали с Железнодорожного проспекта девушку 2001 года рождения, которой стало плохо на втором километре пробежки. По данным издания, девушка впала в кому.

"Несовершеннолетняя пациентка находится на лечении в нашем стационаре", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о госпитализации впавшей в кому 17-летней девочки после пробежки.

Представитель регионального ГУМВД воздержался от комментариев данного инцидента.