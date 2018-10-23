СК подтвердил обнаружение тела пятого погибшего при взрыве в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Тело пятого погибшего при взрыве на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, который произошел в пятницу, обнаружено по вторник, сообщает СУСК РФ по региону.

"Сегодня при разборе завалов на территории разрушенного предприятия в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти обнаружено тело пятого рабочего, погибшего в результате взрыва", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, сейчас тело погибшего осматривают следователи и криминалисты.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости об обнаружении тела пятого погибшего.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что пострадали 10 взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших. По уголовному делу о взрыве на заводе было предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Он отправлен под домашний арест, сообщало следствие.