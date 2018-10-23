В Ленинградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Все пассажиры маршрутки ПАЗ, съехавшей в кювет в результате наезда внедорожника на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти, отказались от госпитализации, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного ГУМЧС.

Ранее региональное УГИБДД сообщало, что 24 пассажира автобуса ПАЗ получили травмы различной степени тяжести. Ведомство сообщало, что с автобусом ПАЗ столкнулся в попутном направлении внедорожник Mitsubishi ASX. В результате чего ПАЗ съехал в кювет. ДТП произошло в 7.30 мск в 12 километрах от Выборга на трассе "Скандинавия".

"В автобусе ПАЗ было 24 человека — все они от госпитализации отказались. Они обращаются просто в поликлиники, в больницы для того, чтобы у них зафиксировали ссадины, царапины для получения страховки", — сказал представитель областного ГУМЧС.