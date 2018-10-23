Прокуратура проверяет сообщения об уничтожении голубятни в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о варварском уничтожении голубятни с редкими видами птиц в Выборгском районе Петербурга, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появились публикации об уничтожении существовавшей около 30 лет голубятни на улице Асафьева в Выборгском районе. Птенцов якобы выкидывали на землю, 12 из них были убиты, и из 34 голубей уцелели 18.

"Прокуратура Выборгского района проводит проверку в связи с информацией в СМИ об уничтожении клетки с редкими видами птиц на территории Выборгского района", — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как уточняет ведомство, в ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшедшего и даст им оценку, в том числе и с учетом жестокого обращения с животными. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.