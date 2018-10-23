В Петербурге автобус протаранил маршрутку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Автобус во вторник протаранил стоявшую на остановке маршрутку в Петербурге – травмы получили десять человек, сообщает региональное УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 08.50 у дома 18 по Индустриальному проспекту.

"Водитель (женщина, возраст уточняется), управляя автобусом "ЛиАЗ" маршрута 21, наехала на маршрутное такси 218, остановившегося на остановке общественного транспорта. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров маршрутного такси", — говорится в релизе.

Насколько тяжелые травмы получили пострадавшие, пока не уточняется.