В Петербурге уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Восемь человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного автобуса с двумя легковыми автомобилями в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее представитель регионального УГИБДД сообщил агентству о том, что четыре человека получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля BMW с маршруткой в Кировском районе Петербурга вечером в понедельник, водитель иномарки скрылся с места происшествия. Как сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", от удара маршрутку откинуло на третий автомобиль.

"В ДТП с участием автобуса и двух легковушек пострадали восемь человек, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства.