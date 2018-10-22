Суд отказал в иске о ликвидации "Санкт-Петербургского союза художников"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Суд в Петербурге оставил без удовлетворения иск городского управления Минюста России о ликвидации общественной организации "Санкт-Петербургский союз художников", сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ Министерства юстиции РФ по СПб к Общественной организации "Санкт-Петербургский Союз художников" о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ", — говорится в сообщении.

Ранее ОПС сообщала, что Минюст в ходе проверки выявил многочисленные грубые нарушения в деятельности организации. Комментарий организации РИА Новости получить не удалось.

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, в начале года городское управление Минюста провело плановую документарную проверку, по итогам которой 30 марта был составлен акт с перечнем нарушений.

Так, Минюст установил, что организация, вопреки тому, что определена как региональное общественное объединение, участвовала в мероприятиях в Москве и по всем регионам Северо-Запада. Проверка выявила случаи сдачи в аренду организацией своего помещения на Большой Морской улице, полученного в безвозмездное пользование от комитета по управлению городским имуществом, сообщал источник.

Также, по данным источника, проверка установила, что "Санкт-Петербургский союз художников" сдавал в субаренду 13 помещений, арендованных у комитета, без его разрешения. Кроме того, организация незаконно предоставляла возможность для размещения оборудования операторов связи на ряде объектов, которые не находились в ее собственности. Проверка также показала, что организация сдавала в аренду множество своих объектов недвижимости, а полученный доход тратила не на достижение уставных целей.

Минюст также установил, что обязательные взносы платили не только члены организации, но и так называемые "кандидаты", а иностранные члены организации находились в дискриминационных по отношению с другими условиями, сообщал источник. По утверждению управления Минюста, нарушения "Санкт-Петербургского союза художников" являются неустранимыми.