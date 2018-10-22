При взрыве на заводе в Гатчине погиб гражданин Белоруссии

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Посольство Белоруссии в РФ подтвердило гибель белорусского гражданина на заводе "Авангард" в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба диппредставительства республики.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что, по уточненным данным, при взрыве на заводе пострадали десять взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших, среди которых, предположительно, был гражданин Белоруссии.

"Следственное управление СК РФ по Ленинградской области официально уведомило посольство о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения в результате взрыва на заводе "Авангард", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отделение посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие, добавили в пресс-службе.