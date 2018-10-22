МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег свои личные вещи и закопал сейф, об этом сообщает РЕН ТВ.
На видеозаписи, которая имеется в распоряжении телеканала, видно, как злоумышленник несет сейф на пустырь, который позже, по данным РЕН ТВ, Росляков закопал.
На данный момент остается неизвестным, что именно хранилось в этом сейфе, однако есть вероятность того, что его содержимое может дать представление о мотивах убийцы и причинах трагедии, утверждает телеканал.
Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.