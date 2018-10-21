В Дагестане девять человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"В трех километрах севернее населенного пункта Гурбуки на автодороге Карабудахкент-Сергокала произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, пострадали девять человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу. К ликвидаций последствий привлекались 16 человек и пять единиц техники.