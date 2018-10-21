Жители Керчи в день трагедии помогали отвозить пострадавших в больницы

КЕРЧЬ, 21 окт — РИА Новости. Жители Керчи в день трагедии в колледже помогали отвозить пострадавших детей в больницы на личных автомобилях, рассказал в интервью РИА Новости мэр города Сергей Бороздин.

"Наши службы проявили себя только положительно, и не только они, но и просто жители города, которые останавливались на личном транспорте, помогали увозить раненых деток, никто не говорил, что может запачкать кровью, никто не брал денег", — рассказал он.

"Наши войсковые части приехали без всякой команды, развернули мини-госпиталь и сразу стали оказывать медпомощь, начальник второй больницы приехал на личном транспорте и стал сразу управлять эвакуацией, в том числе, а руководитель первой больницы быстро переоделся и сам пошел в операционную. Это маленькие подвиги, благодаря которым жертв было меньше, чем могло быть", — добавил Бороздин.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.