Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Гатчине девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Девочка, пострадавшая при взрыве на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, останется в больнице до понедельника, сообщила РИА Новости представитель Гатчинской клинической больницы.

"До понедельника девочка останется в больнице", — сказала она.

Ранее собеседница агентства сообщала, что ребенок 2005 года рождения находится в педиатрическом отделении, его состояние оценивается как хорошее. Еще одна пострадавшая направлена вертолетом санавиации из Гатчинской больницы в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге.

Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что по уточненным данным при взрыве на заводе в Гатчине пострадали десять взрослых и один ребенок. Также временно было нарушено энергоснабжение около 300 жителей населенного пункта Малые Колпаны и повреждена контактная сеть железнодорожного пути, что привело к 33-минутной задержке пригородного поезда Сланцы — Санкт-Петербург с 250 пассажирами. Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, погибли четыре человека.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва, задержан главный инженер АО "Гатчинский завод "Авангард". Согласно сообщению СУСК РФ по Ленобласти, он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса неустановленных лиц, которые не работали на заводе и не имели соответствующих допусков. В результате была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, что привело к взрыву.