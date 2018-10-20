Следствие назвало причину взрыва на заводе под Петербургом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Взрыв на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине в Ленинградской области произошел из-за нарушения технологии и меры безопасности, главный инженер предприятия задержан, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО "Гатчинский завод "Авангард". Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на заводе "Авангард" в Гатчине прогремел взрыв, в результате четырехэтажное здание предприятия обрушилось.

В момент ЧП в здании находились пять человек, по последним данным, четверо из них погибли.