В Минобороны опровергли информацию о том, что летчик Л-39 найден живым

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, не соответствует действительности, поисковая операция продолжится утром, сообщает Минобороны РФ.
"К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна. Поисковая операция в районе падения самолета в Азовском море с наступлением светлого времени суток будет продолжена", – говорится в сообщении.