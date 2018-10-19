В Минобороны опровергли информацию о том, что летчик Л-39 найден живым

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, не соответствует действительности, поисковая операция продолжится утром, сообщает Минобороны РФ.

Как ранее сообщалось, в четверг вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации Минобороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

"К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна. Поисковая операция в районе падения самолета в Азовском море с наступлением светлого времени суток будет продолжена", – говорится в сообщении.