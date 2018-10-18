Учебно-тренировочный самолет Л-39: летно-технические характеристики

Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, в основном предназначенный для базового и расширенного обучения, в том числе для доставки оружия.

Самолет был разработан в Чехословакии (ныне Чехия) производителем Aero Vodochody для замены УТС Aero L-29 Delfin.

Проектные работы по "Альбатросу" (Albatros) начались в 1966 году. Коллектив, руководимый дипломированным инженером Яном Вылчеком, работал в тесном контакте с представителями советских ВВС, которые стали основным заказчиком самолета.

Л-39 предназначен для обучения курсантов и летного состава технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям.

Первый полет Л-39 был проведен в 1968 году. С тех пор было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая учебно-тренировочные модификации (С, ТС и V) и модификации (ZA и Z0), способные нести вооружение. Самолет Л-39 по-прежнему служит во многих военно-воздушных силах, включая Чешскую Республику, и также популярен среди частных пилотов, особенно в Соединенных Штатах.

В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года.

Технические характеристики:

Размеры:

Длина: 12,11 м

Размах крыла: 9,11 м

Высота: 4,38 м

Экипаж: 1-2 человека

Вес:

Пустого: 2850 кг

Максимальный взлетный: 4300 кг

Летно-технические характеристики:

Максимальная скорость: 844,8 км/ч

Дальность полета: 1500 км с полными топливными баками на концах крыла

Силовая установка: ЗМКБ Прогресс АИ-25ТЛ

Мощность: 16,87 кН тяги

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