Учебно-тренировочный самолет Л-39: летно-технические характеристики

Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, в основном предназначенный для базового и расширенного обучения, в том числе для доставки оружия.
Самолет был разработан в Чехословакии (ныне Чехия) производителем Aero Vodochody для замены УТС Aero L-29 Delfin.
Проектные работы по "Альбатросу" (Albatros) начались в 1966 году. Коллектив, руководимый дипломированным инженером Яном Вылчеком, работал в тесном контакте с представителями советских ВВС, которые стали основным заказчиком самолета.
Л-39 предназначен для обучения курсантов и летного состава технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям.
Первый полет Л-39 был проведен в 1968 году. С тех пор было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая учебно-тренировочные модификации (С, ТС и V) и модификации (ZA и Z0), способные нести вооружение. Самолет Л-39 по-прежнему служит во многих военно-воздушных силах, включая Чешскую Республику, и также популярен среди частных пилотов, особенно в Соединенных Штатах.
В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года.
Технические характеристики:
Размеры:
Длина: 12,11 м
Размах крыла: 9,11 м
Высота: 4,38 м
Экипаж: 1-2 человека
Вес:
Пустого: 2850 кг
Максимальный взлетный: 4300 кг
Летно-технические характеристики:
Максимальная скорость: 844,8 км/ч
Дальность полета: 1500 км с полными топливными баками на концах крыла
Силовая установка: ЗМКБ Прогресс АИ-25ТЛ
Мощность: 16,87 кН тяги
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