Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве на заводе пиротехнических средств "Авангард" в Гатчине Ленинградской области находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии, проводятся лечебно-диагностические процедуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Гатчинского района.

"Двое пострадавших в стабильно тяжелом состоянии. Проводятся лечебно-диагностические процедуры. Но они не в реанимации", — сказал собеседник агентства со ссылкой на информацию главврача гатчинской ЦРБ.