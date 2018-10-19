В Ленинградской области, где произошел взрыв на заводе, перекрыли движение

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (15)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто в районе Гатчины в Ленобласти, где произошел взрыв на заводе пиротехники, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали. Завод расположен по адресу: Гатчинский район, Гатчина-2, улица Центральная, дом 1.

"Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Также полицейские помогают разбирать завалы после взрыва. Автомобильное движение через Гатчину перекрыто, ГИБДД организовала движение в объезд", — сказал источник.

Согласно "Яндекс-картам", движение перекрыто по трассе А-120 от Больших Клапанов до населенного пункта Пижма.