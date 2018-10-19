В Ленинградской области, где произошел взрыв на заводе, перекрыли движение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Движение автомобилей перекрыто в районе Гатчины в Ленобласти, где произошел взрыв на заводе пиротехники, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Также полицейские помогают разбирать завалы после взрыва. Автомобильное движение через Гатчину перекрыто, ГИБДД организовала движение в объезд", — сказал источник.
Согласно "Яндекс-картам", движение перекрыто по трассе А-120 от Больших Клапанов до населенного пункта Пижма.