В Ленинградской области проводят проверку после взрыва на заводе "Авангард"

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (15)

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту взрыва на заводе пиротехники "Авангард", говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.

"Прокуратурой области проводится проверка по факту взрыва на предприятии АО "Гатчинский Завод "Авангард", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием АО "Гатчинский Завод "Авангард".