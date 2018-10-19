МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту взрыва на заводе пиротехники "Авангард", говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.
"Прокуратурой области проводится проверка по факту взрыва на предприятии АО "Гатчинский Завод "Авангард", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием АО "Гатчинский Завод "Авангард".