Опубликовано видео с места взрыва на заводе под Петербургом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео последствия взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области.
На записи видны густые клубы дыма, поднимающие над строениями.
Ранее стало известно, что на заводе "Авангард" в Гатчине прогремел взрыв. В этот момент в здании находились пять человек. По последним данным, двое из них погибли.
В результате взрыва четырехэтажное здания завода полностью обрушилось.
Железнодорожное движение в районе аварии временно приостановлено. Опасности для расположенных поблизости жилых домов нет.
На место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и число пострадавших выясняются.