Опубликовано видео с места взрыва на заводе под Петербургом

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (15)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео последствия взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области.

На записи видны густые клубы дыма, поднимающие над строениями.

Ранее стало известно, что на заводе "Авангард" в Гатчине прогремел взрыв. В этот момент в здании находились пять человек. По последним данным, двое из них погибли.

В результате взрыва четырехэтажное здания завода полностью обрушилось.

Железнодорожное движение в районе аварии временно приостановлено. Опасности для расположенных поблизости жилых домов нет.

© Фото : МЧС России Взрыв на территории завода "Авангард" © Фото : МЧС России Взрыв на территории завода "Авангард"

На место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Создан оперативный штаб, обстоятельства и число пострадавших выясняются.