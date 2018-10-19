При взрыве на заводе пиротехники под Петербургом обрушились четыре этажа

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (6)

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Четыре этажа четырехэтажного здания завода по производству пиротехнических изделий в Гатчине Ленинградской области частично обрушились при взрыве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, завод расположен по адресу: Гатчинский район, населенный пункт Малые Колпаны, улица Центральная, дом 1.

"По предварительной информации, произошло частичное обрушение здания с первого по четвертый этажи", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард". По последний данным, погибли два человека, под завалами остаются еще несколько.