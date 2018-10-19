Дело об отравлении ртутью детей в Петербурге передали в СК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ принял к производству дело об отравлении ртутью детей в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также прокуратура и городской комитет по здравоохранению сообщали, что в общей сложности восемь детей госпитализированы с подозрением на отравление парами ртути в Петербурге. Они поступали в больницу в течение нескольких дней. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в помещениях и на спортивной площадке школы №339 на улице Дыбенко было обнаружено превышение концентрации паров ртути. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения был запрещен, организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений.

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу прокуратурой передано для дальнейшего расследования уголовное дело, возбужденное отделом дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ), вызвавшее большой общественный резонанс", — сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, контейнер с ртутью ученик четвертого класса нашел на улице еще 28 сентября. Он приносил его в школу, однако известно об этом стало только в конце прошлой недели. Школьники изучали содержимое на площадке для скейтбординга.

Отмечается, что контакт с ртутью имели еще пятеро его одноклассников. Сейчас эти дети находятся в стационаре, одного мальчика родители уже забрали домой, написав отказ от госпитализации.

Ранее управление Роспотребнадзора сообщало, что со скейтбордной площадки школы №339 в Петербурге было вывезено 70 килограмм ртутьсодержащих отходов, покрытие скейтбордной горки демонтировано. По результатам замеров на содержание паров ртути, проведенных 15 октября в помещениях кабинета №26, лестницы с первого по четвертый этаж, туалета, коридора четвертого этажа превышений паров ртути не обнаружено. Занятия в школе не отменялись.