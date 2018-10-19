В Петербурге госпитализировали еще одного ребенка с отравлением ртутью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Еще одного ребенка госпитализировали с отравлением парами ртути в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что семь детей госпитализированы с подозрением на отравление парами ртути в Петербурге. Они поступали в больницу в течение нескольких дней. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в помещениях и на спортивной площадке школы №339 на улице Дыбенко было обнаружено превышение концентрации паров ртути. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения был запрещен, организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений.

"Девятнадцатого октября в полицию из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что госпитализирована 14-летняя девочка с острым отравлением парами ртути. По словам ребенка, одноклассник принес во двор школы, расположенной на улице Дыбенко, ртуть. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, контейнер с ртутью ученик четвертого класса нашел на улице еще 28 сентября. Он приносил его в школу, однако известно об этом стало только в конце прошлой недели. Школьники изучали содержимое на площадке для скейтбординга.

Отмечается, что контакт с ртутью имели еще пятеро его одноклассников. Сейчас эти дети находятся в стационаре, одного мальчика родители уже забрали домой, написав отказ от госпитализации.

Ранее управление Роспотребнадзора сообщало, что со скейтбордной площадки школы №339 в Петербурге было вывезено 70 килограмм ртутьсодержащих отходов, покрытие скейтбордной горки демонтировано. По результатам замеров на содержание паров ртути, проведенных 15 октября в помещениях кабинета №26, лестницы с первого по четвертый этаж, туалета, коридора четвертого этажа превышений паров ртути не обнаружено. Занятия в школе не отменялись.