Жириновский рассказал, как решить проблему опасного поведения подростков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что, с одной стороны, надо повысить с 18 до 25 лет возраст, при котором будет возможно получить право на ношение оружия, однако и эта мера, по его мнению, не решит полностью проблему опасного поведения подростков — необходимо заниматься организацией их досуга и предоставлять возможность работать с психологами.

В настоящее время право на приобретение гражданского огнестрельного оружия есть у людей старше 21 года. В то же время люди старше 18 лет могут приобрести охотничье или гладкоствольного длинноствольное оружие самообороны. Представитель экстренных служб Крыма рассказал РИА Новости, что "керченский стрелок" Владислав Росляков, учившийся в этом колледже, имел легальное разрешение на оружие, которое получил около месяца назад. Как полагает следствие, 18-летний Росляков расстрелял находившихся в учебном заведении людей, а затем совершил самоубийство.

По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"Конечно, (нужно) повысить возраст для владения любого оружия — 25 лет, мне кажется. Но, может, он хочет ходить на охоту с папой, поэтому мы (ранее) установили возраст 18 лет. Но видите, как получается? Если мы поднимем возраст призыва в армию, получения оружия, а до этого что он будет делать? Он все равно купит. Как бутылку водки — он все равно купит, как наркотик — он найдет. Поэтому мы, ЛДПР, не хотим увлекаться ограничениями. Как цензура в интернете — ну не хотят они цензуры. Им нужна свобода", — сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, главная работа в этом направлении должна заключаться в беседе школьных психологов и организации досуга подростков. Он подчеркнул, что власти должны озаботиться проблемой увеличения количества бесплатных секций, а также размещения в городских дворах футбольных и хоккейных коробок.

"Что делает министерство просвещения? Молодцы, разделили (Минобрнауки). Еще можно третье министерство по профтехучилищам, но толку мало. Чиновники есть, а дойти до ребенка у них нету сил… Где уроки, связанные с семейной психологией? Где особое внимание к детям из неполных семей? А их у нас становится все больше и больше. Вы можете сделать дворцы. Школы будут сверкать, будет целая рота омона, но в голову-то мы не влезем. А в голове — ненависть и желание отомстить. Мы же не можем оценки отменить. Ему не нравятся оценки", — сказал Жириновский.