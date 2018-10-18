Опознаны восемь из десяти тяжело пострадавших при нападении в Керчи

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв.

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв.

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Опознать удалось восемь из десяти пострадавших при нападении студента в колледже в Керчи, осталось опознать двух девушек, сообщил РИА Новости заместитель главы городской администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Опознали, по моей информации, восьмерых. Еще нет данных по двум девочкам", — сказал Мельгазиев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>