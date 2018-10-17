Эвакуированных в Москву пострадавших разместят в центре им. Вишневского

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Эвакуированных в Москву пострадавших в Керчи разместят в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Пострадавших разместят в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского", — говорится в сообщении.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

