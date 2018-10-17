В Керчи идет опознание погибших при взрыве в колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тела всех 19 погибших в результате взрыва и стрельбы доставлены в городской морг Керчи, идет опознание погибших, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В городской морг Керчи доставили тела 19 погибших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, процедуру опознания обеспечивают психологи МЧС.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>