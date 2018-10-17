Керченский убийца не вызывал подозрений, заявил Аксенов

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Убийца студентов керченского колледжа характеризовался положительно и не вызывал подозрений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сейчас главное понять, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно. Директор колледжа говорит, не было даже ни разу … даже на педсовет не вызывался ни разу. Всегда примерно себя вел, не вызывал никогда подобных ситуаций", — сообщил Аксенов собравшимся у колледжа жителям города.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>