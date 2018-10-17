В Латвии к посольству России несут цветы в память о жертвах взрыва в Керчи

РИГА, 17 окт – РИА Новости. Жители Латвии несут цветы, свечи и мягкие игрушки к посольству России в Латвии в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, сообщает корреспондент РИА Новости.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родственникам погибших.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв этого ужасного взрыва в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым", — написал глава МИД Латвии в своём микроблоге в Twitter.

В среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>



