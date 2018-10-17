Список пострадавших при взрыве в Керчи сложно составить из-за их состояния

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Составление списков пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи осложняется из-за их тяжелого состояния и невозможности общаться, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.

"Списки погибших и пострадавших будут доведены в ближайшее время. В здании живых не осталось. Большое количество тяжело раненных и этим объясняются трудности при составлении списков. Они находятся в состоянии, при котором с ними нельзя общаться", — сказал представитель оперативного штаба журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.