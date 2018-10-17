Омбудсмен не подтвердил, что стрелявший в Керчи имел разрешение на оружие

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация о разрешении на оружие у студента, который стрелял в колледже Керчи, не подтвердилась, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в массовом убийстве студент 4 курса легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра.

"Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно", — ответила детский омбудсмен на вопрос о разрешении на оружие у стрелявшего в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.