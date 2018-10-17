Больницы Москвы готовы оказать медпомощь пострадавшим при взрыве в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Московские больницы готовы оказать при необходимости медицинскую помощь пострадавшим при нападении на колледж в Керчи, ведомство находится в контакте с Минздравом РФ по этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы со ссылкой на руководителя Алексея Хрипуна.

"Наши больницы готовы оказать при необходимости медицинскую помощь пострадавшим из Керчи. Свои действия мы координируем с Министерством здравоохранения РФ, находимся с коллегами в постоянном контакте", — сказал Хрипун.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>