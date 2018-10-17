В керченском колледже нашли второе взрывное устройство

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

КЕРЧЬ (Крым), 17 окт — РИА Новости. В личных вещах причастного к взрыву в колледже в Керчи нашли второе взрывное устройство, сообщил представитель оперативного штаба.

Бомбу обнаружили в здании учебного заведения и обезвредили накладным зарядом.

"Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, следственный комитет, ФСБ и полиция", — сказал представитель крымского ФСБ.

Ранее в керченском колледже студент устроил массовое убийство. По разным данным, погибли до 19 человек. Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

СК возбудил уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор нападения на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.