Премьер Эстонии выразил соболезнования близким погибших в Керчи

ТАЛЛИН, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавшим при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи.

"Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии Крыму. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Ратас в Facebook

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>