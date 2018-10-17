Жители Донецка несут цветы в центр города в знак скорби по погибшим в Керчи

Врио главы ДНР Денис Пушилин возлагает цветы к стеле Россия в сквере Первомайский в Донецке в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

Врио главы ДНР Денис Пушилин возлагает цветы к стеле Россия в сквере Первомайский в Донецке в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к арт-объекту "Россия" в центре города в знак скорби по погибшим в результате трагедии в городе Керчь.

В настоящее время десятки жителей Донецка возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту, установленному на центральной площади Донецка с надписью "Россия". Возложить цветы приехал и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Для всех жителей ДНР и для меня лично это очень печальное событие. Приношу свои глубокие соболезнования", — сказал он.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось о приблизительно 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.