Дело о теракте в колледже в Керчи переквалифицировали на статью об убийстве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о теракте в Керченском политехническом колледже на статью об убийстве двух и более лиц. Как полагает следствие, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков расстрелял соучеников, а затем покончил с собой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Самодельная бомба взорвалась в керченском колледже днем в среду. Первоначально возбудили уголовное дело о теракте, однако позже стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Как отмечали в СК, осмотр тел погибших говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений.

Еще несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Кто стрелял

Вскоре выяснилось, что стрелок — это 18-летний учащийся колледжа.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа", — заявила Петренко.

Рослякова зачислили в колледж с 1 сентября 2015 года на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". Обучение проходило за счет республиканского бюджета на базе основного общего образования.

"В колледже рассказали, что он никогда не отличался какой-то агрессией, не имел приводов в полицию, получал стипендию", — рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам источника РИА Новости в экстренных службах Крыма, около месяца назад Росляков получил разрешение на оружие. Перед этим у него дома проводили проверку на наличие необходимого места для хранения оружия и никаких нарушений не обнаружили.

"Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы и получил разрешение на ружье — все было легально и официально", — пояснил собеседник агентства.

Что говорят студенты

Учащаяся колледжа по имени Виктория рассказала РИА Новости, что взрыв прогремел на первом этаже здания во время перемены.

Сама она со своей группой находилась во втором здании, и на перемене они переходили из корпуса в корпус.

"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", — рассказала Виктория.

Студенты выбежали на улицу. Многие перелезали через забор и бежали врассыпную, кто-то направился в расположенное поблизости заброшенное здание.

"Мы увидели несколько раненых девочек, при нас подстрелили мальчика. Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор. Часть студентов перелезла через забор, часть зашла в заброшенное здание, повыбивали там стекла, вылезли через окна и убежали", — добавила девушка.

Поиск организаторов и расследование

При этом Национальный антитеррористический комитет отмечает, что Росляков мог быть не один.

"Предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва", — говорится в сообщении.

Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва, изучают видео с камер наблюдения. Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД.

Колледж обследует инженерно-техническая группа ОМОН. Кроме того, сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны оцеплении место происшествия. Военнослужащие и сотрудники Южного округа войск национальной гвардии оказывают помощь в эвакуации раненых.

Соболезнования от президентов

Президент России Владимир Путин, проводивший в Сочи переговоры с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, начал заявление для СМИ с объявления минуты молчания.

© Скриншот с видео в соцсети ВК Керченский политехнический колледж

"Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем", — сказал он.

Президент отметил, что мотивы и версии трагедии тщательно расследуются, и пообещал проинформировать общественность о результатах.

Президент Египта также выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

"Позвольте от своего имени лично и от имени египетского народа выразить вам и российскому народу искренние соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который произошел сегодня в России", — сказал он.

Позже стало известно, что переговоры глав государств в расширенном формате отменили.

Траур

В связи с трагедией в Крыму с 18 октября объявят трехдневный траур. Об этом объявил Сергей Аксенов.

"Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры", — говорится в сообщении главы Крыма в Instagram.

В знак скорби по погибшим у мемориальной тумбы с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду в Москве появились первые цветы.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>