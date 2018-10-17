Президент Египта выразил соболезнования в связи с событиями в Керчи

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших в теракте в Керчи.

"Позвольте от своего имени лично и от имени египетского народа выразить вам и российскому народу искренние соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который произошел сегодня в России", — заявил он после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В среду в колледже Керчи прогремел взрыв. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой. По данному факту сначала было возбуждено дело о теракте, а затем его переквалифицировали на "Убийство общеопасным способом".

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>