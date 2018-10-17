Число погибших при стрельбе в керченском коллежде выросло до 18

Теракт в политехническом колледже в Керчи

Теракт в политехническом колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При стрельбе в керченском колледже погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я нахожусь на месте в Керчи. Трагедия колоссальная, — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Стрельбу устроил студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой, его тело нашли в библиотеке на втором этаже. В НАК отметили, что у стрелка могли быть сообщники.

По сообщению НАК, в столовой колледжа взорвали неустановленное устройство, начиненное металлическими предметами.

СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В крымских больницах находятся 37 пострадавших.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших при атаке на колледж и поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Глава государства заявил, что мотивы и версии атаки на колледж выясняются.

В городе объявят трехдневный траур.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>