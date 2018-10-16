С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Руководитель организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Иван Мацицкий, арест которого во вторник был продлен до 19 февраля, отказался знакомиться с материалами дела, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Участие в экстремистском сообществе".

В конце мая сообщалось, что расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами перед их направлением прокурору и в суд. По данным ОПС, во вторник Санкт-Петербургский городской суд продлил срок ареста Ивана Мацицкого до 19 февраля 2019 года.

"Обвиняемый и его защитники против удовлетворения ходатайства возражали, указывая на необоснованность предъявленного обвинения, на непричастность Мацицкого к инкриминируемым преступлениям, а также на наличие недопустимых доказательств. Мацицкий и его защитники отказались от ознакомления с материалами дела", — говорится в сообщении.

Как сообщает ОПС, 18 сентября замначальника следственного управления ФСБ России продлил срок расследования по делу до 20 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими. Кроме того, в апреле в отношении одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Размер легализованных денежных средств составил не менее 17 миллионов рублей, сообщала ОПС.

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.