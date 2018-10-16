С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Руководитель организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Иван Мацицкий, арест которого во вторник был продлен до 19 февраля, отказался знакомиться с материалами дела, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
В конце мая сообщалось, что расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами перед их направлением прокурору и в суд. По данным ОПС, во вторник Санкт-Петербургский городской суд продлил срок ареста Ивана Мацицкого до 19 февраля 2019 года.
"Обвиняемый и его защитники против удовлетворения ходатайства возражали, указывая на необоснованность предъявленного обвинения, на непричастность Мацицкого к инкриминируемым преступлениям, а также на наличие недопустимых доказательств. Мацицкий и его защитники отказались от ознакомления с материалами дела", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими. Кроме того, в апреле в отношении одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Размер легализованных денежных средств составил не менее 17 миллионов рублей, сообщала ОПС.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.