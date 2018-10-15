Напавший на врача скорой мужчина оказался братом солиста Мариинки

Сотрудник правоохранительных органов с собакой на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов с собакой на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на врача скорой помощи житель Санкт-Петербурга оказался братом солиста Мариинского театра Георгия Тодуа, артист поспособствовал назначению своему брату хорошего адвоката, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с материалами дела.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в квартире одного из домов по Малой Балканской улице 29-летний мужчина из хулиганских побуждений толкнул руками в грудь врача скорой помощи и схватил его рукой за шею. Уголовное дело по статье "побои" было возбуждено отделом дознания УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

Городское управление СК РФ сообщало, что намерено забрать дело из полиции. На момент публикации сообщения СК в воскресенье местонахождение подозреваемого было не установлено.

"В настоящее время подозреваемый допрошен. В полицию также явился его брат, который представился оперным певцом Георгием Тодуа, солистом Мариинского театра. Артист нанял своему брату хорошего, дорогого адвоката", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дело находится в процессе передачи в СК.