В Петербурге начали проверку после сообщения о стрельбе по трамваям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту повреждения трамваев во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, от осколков стекла пострадала пассажирка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"14 октября в 20.50 в полицию поступило сообщение о повреждении стекла трамвая, движущегося по Бухарестской улице. В результате осколками стекла травмы получила пассажирка трамвая", — говорится в сообщении.

Позже в полицию поступило сообщение о повреждении еще одного трамвая на Бухарестской улице.

"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются характер и причины повреждений, опрашиваются очевидцы происшествия", — отмечается в сообщении.

Ранее "Пятый канал" сообщил, что неизвестные обстреляли два трамвая в Петербурге. Стрельба началась внезапно, когда трамваи проезжали перекресток с улицей Белы Куна. В результате у трамваев были разбиты стекла.