В Петербурге мужчину подозревают в нападении на врача скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга подозревают в нападении на врача скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 14 октября в квартире одного из домов по Малой Балканской улице из хулиганских побуждений толкнул руками в грудь врача скорой помощи, а также схватил его рукой за шею, причинив физическую боль. Уголовное дело по статье "побои" было возбуждено отделом дознания УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

"ГСУСК России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой Санкт-Петербурга инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, в отношении 29-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.