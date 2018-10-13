Источник: в Дагестане произошла перестрелка с боевиками, ранен полицейский

МАХАЧКАЛА, 13 окт — РИА Новости. Перестрелка с боевиками произошла в дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района, ранен полицейский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Произошел боеконтакт в селении Эндирей. Произошла перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что количество боевиков, которые укрываются в домовладении, уточняется.

В Хасавюртовском районе с марта действует режим контртеррористической операции, добавил собеседник агентства.