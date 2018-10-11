В Приамурье обозначили сроки строительства нового моста вместо рухнувшего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт — РИА Новости. Новый путепровод вместо обрушившегося в городе Свободный Амурской области будут строить около двух лет, об этом в своем Instagram написал исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов.

"Новый путепровод, который соединяет залинейную и центральную часть города, будет строиться около двух лет",- написал Константинов.

Он добавил, что на это время городу нужна альтернативная дорога.

"Делаем проезд через улицу Бульварную. И будем делать его достойно. На эти цели из регионального бюджета нам выделили 13 миллионов рублей. В условиях ЧС мы можем приступать к работам незамедлительно",- пояснил глава Свободного.

Он отметил, что в этом году на альтернативной дороге успеют сделать грунтовое покрытие, водоотведение и, возможно, освещение. "Асфальтировать будем уже по весне",- заключил Константинов.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится в том числе больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.

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