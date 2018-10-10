В Петербурге шоумен Стас Барецкий на "Ладе" врезался в трактор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Приора" получил травмы средней тяжести при столкновении с трактором в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по региону.

По информации портала 78.ru , за рулем находился шоумен Стас Барецкий, его госпитализировали с переломом ноги и нескольких ребер. По данным УГИБДД, столкновение произошло в 10:40 мск у дома 110 по проспекту Ветеранов.

На фотографиях, опубликованных очевидцами в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", видно, что черный легковой автомобиль почти под прямым углом въехал в правую переднюю часть трактора. Моторный отсек автомобиля практически полностью снесён.