В Приамурье демонтировали пролеты обрушившегося виадука

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Пролеты виадука, который накануне частично обрушился в городе Свободный Амурской области, демонтировали, рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС Денис Долинин.

"Демонтировали пролеты, третий и четвертый обрушили, сейчас будут убирать завалы, для поездов свободны четвертый и шестой пути", — сообщил Долинин.

В Instagram администрации Свободного появилось фото и видео работ. "Балки под мостом обвязали толстыми металлическими тросами. Подъехали два тепловоза, которые тянули в разные стороны, чтобы рухнули опоры, а вместе с ними и пролет", — рассказали РИА Новости в мэрии Свободного о процессе демонтажа.

Накануне в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится в том числе больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее 2 миллиардов рублей.