Военнослужащие ВВО закончили отсыпку объездной дороги в Приамурье

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа завершили отсыпку объездной автодороги в городе Свободном Амурской области, где во вторник обрушился виадук, сообщает пресс-служба округа.

Ранее пресс-служба округа сообщала, что для ликвидации последствий ЧС в Свободном выделены силы железнодорожного соединения — около 100 военнослужащих и 22 единицы техники, в том числе армейские краны, самосвалы. Работы велись всю ночь, самосвалы с песчано-гравийной смесью сделали более 100 рейсов.

"Военнослужащие железнодорожного соединения завершили отсыпку временной объездной дороги в объезд обрушенного автомобильного моста в городе Свободный Амурской области. Совершено более 100 машинорейсов большегрузных самосвалов КамАЗ. Завезено 1300 тонн песчано-гравийной смеси", — говорится в собщении.

Также около 100 человек и специальная техника приступили к расчистке железнодорожных путей от завалов.

Во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживают около 10 тысяч человек и находится в том числе больница.

Виадук был построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти назвали предварительной причиной обрушения проезд тяжелого большегрузного транспорта. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее 2 миллиардов рублей.