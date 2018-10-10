В Дагестане скончались трое пострадавших при взрыве в школе подростков

МАХАЧКАЛА, 10 окт — РИА Новости. Трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортшколе в дагестанском селе Эбдалая Левашинского района республики, скончались, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Двое подростков четырнадцати и шестнадцати лет, у которых были ожоги более 90% тела, скончались в больнице в Махачкале. Еще один молодой парень восемнадцати лет, у которого были ожоги 80% тела, скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода", — рассказал собеседник агентства.
Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана 2 октября. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания. Вечером 3 октября самолет МЧС РФ доставил троих пострадавших в Нижний Новгород.
"Двое других ребят, находящихся в нижегородском ожоговом центре, продолжают лечение. Их состояние легче, поскольку у них обожжено 40% тела", — рассказал Никонов.