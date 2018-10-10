В Приамурье открыли два железнодорожных пути после обрушения виадука

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Два железнодорожных пути открыли на Транссибе в городе Свободный Амурской области, где во вторник частично обрушился виадук, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

"За ночь в Свободном на месте происшествия разобрали пролет, который упал на ж/д пути. Сегодня открыли два пути железнодорожного сообщения по Транссибу. Об этом рассказал глава Свободного Владимир Константинов. Пассажирские поезда идут с задержкой от 1 часа до 5", — сообщают власти.

Уточняется, что на 9 утра (03.00 мск) продолжается ремонт контактной сети, готовятся к распилке два вагона, находящиеся под третьим пролетом, ожидается прибытие экспертной группы из Читы ОАО "РЖД" для обследования оставшихся пролетов и планирования дальнейших работ.

"В 9.00 (03.00 мск) отправился первый грузовой состав по 4 пути. Подготовлены для прохода поездов 4, 6, 9 пути. Обследование и работы по демонтажу третьего пролета виадука запланированы в течение 10 октября",- уточняет пресс-служба.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров, общая протяженность виадука 50 метров.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится больница. Ранее пресс-секретарь мэрии города Кристина Мягкова рассказала РИА Новости, что объездная дорога находится в плохом состоянии и размыта дождями, ее укрепят 500 тоннами песка, пройдет грейдирование.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения: по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.